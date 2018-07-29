محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات تنموية جارى تنفيذها

الإسماعيلية - السيد فلاح وجمال حراجى

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية على جميع رؤساء الوحدات المحلية ومديرى العموم ووكلاء الوزارة لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة وتوابعها بضرورة مضاعفة وتكثيف كافة الجهود من أجل إنجاز العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها مع الأخذ فى الاعتبار الالتزام بالبرنامج الزمنى والتوقيتات المحددة لإنهاء تلك المشروعات، والإسراع بدخولها للخدمة الفعلية من أجل تلبية أحتياجات المواطنيين، وخاصة ما يتعلق بالمشروعات الخدمية المتمثلة فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء واعمال رصف الطرق والشوارع وخاصة القطاعات الريفية والمناطق المحرومة من الخدمات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، وقيادات المحافظة.