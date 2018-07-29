قيادى إخوانى سابق محذرا: سلفيو الإسكندرية أخطر من جماعة الإخوان

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حذر إبراهيم ربيع القيادى الإخوانى، من التيار السلفى وعلى رأسه الدعوة السلفية بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن التيار السلفى منبثق من جماعة الإخوان.

وقال "ربيع" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "انشطر تنظيم الإخوان فى ثمانينيات القرن الماضى، ونتج عن هذا الانشطار إلى السلفية الجهادية التى أسسها الإخوانى رفاعي سرور، وانبثق عن السلفية الجهادية جناح دعوي أطلق على نفسه الدعوة السلفية وتنظيم الجهاد وتنظيم القاعدة الذى أسسه الإخوانى عبدالله عزام المعروف بالأب الروحى لجماعات الجهادية على مستوى العالم.

وتابع :"صحيح الدعوة السلفية ليست تنظيما حديديا مثل الإخوان ولكن لديها ما هو أخطر، وهو الولاء للأفراد وما يسمى بالاتباع" مضيفًا :" كل شيخ من مشايخ السلفية له حوارييه وأتباعه الذين لم يلتقوا به عبر مكبرات الصوت أو شرائط الكاسيت ولكن يستجيبون له كأنهم تربو بين يديه".

وأضاف :" مع انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي وسيطرتها على المناخ الثقافي والإعلامي وتوغلها في طبقات المجتمع، وأصبح البسطاء من الناس يعتبرونها مرجع ويتلقون منه بلا جدال او نقاش ومن هنا عندما يكتب أحد المشايخ كلمة على صفحته يناقش فيها حدثا أو رأيا يعتبره قطعان الأتباع امرا وينطلقون في تداوله ونشره وتنطلق الكتائب الالكترونية السلفية في ارجاء مواقع التواصل كأنهم جراد منتشر".