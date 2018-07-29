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الأحد، 29 يوليه 2018 03:46 م
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قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة الجديدة بسبب إصلاح أعطال

الأحد، 29 يوليه 2018 12:49 م
قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة الجديدة بسبب إصلاح أعطال انقطاع المياه
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (مستثمرين شمالية – مستثمرين جنوبية – اللوتس – إسكان الجامعة الأمريكية – النرجس عمارات – النرجس فيلات)، ابتداءً من الساعة 2 ظهر اليوم الأحد 29/7/2018، وحتى الساعة 8 مساءً، لإصلاح عطل فى خط المياه 1600/1000 الداخل إلى الرافع (سام كريت).
 
وأوضح المهندس عادل النجار أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ 24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.​
 
 

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