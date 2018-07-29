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الأحد، 29 يوليه 2018 05:24 م
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قبول عضوية "حاسبات ومعلومات بنى سويف" بالشبكة الدولية لعلوم الكمبيوتر

الأحد، 29 يوليه 2018 03:59 م
قبول عضوية "حاسبات ومعلومات بنى سويف" بالشبكة الدولية لعلوم الكمبيوتر اجتماع مجلس جامعة بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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وافق مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، فى جلستة الأخيرة على قرار ضم كلية الحسابات والمعلومات بالجامعة إلى الشبكة الدولية الأكاديمية (Oracle Academy) (أوراكل أكاديمى) وقبول عضويتها بها، وذلك بناء على الخطاب الوارد فى هذا الشأن من الشبكة الدولية أوراكل.

وأعرب منصور حسن فى بيان له اليوم، عن سعادته بالتقدم المستمر للجامعة فى المحافل الإقليمية والدولية، وإستمرار الاهتمام الدائم بالحفاظ على التصنيف التى وصلت إليه الجامعه، وقد جاء قبول عضوية كلية الحسابات والمعلومات فى الشبكة الدولية الأكاديمية (أوراكل أكاديمى) تتويجا للجهود المبذولة من مؤسسات الجامعة فى جميع المجالات العلمية والبحثية.

يذكر أن الشبكه الدولية الأكاديمية (Oracle Academy) تهدف إلى جعل الطلاب ينخرطون فى علوم الكمبيوتر عن طريق منهج أكاديمى قوى وبالغ الدقه، مما يثير فضول الطلاب ويحفز خيالهم عند تدريس المهارات والمعرفه المهمه.

كما تضم الشبكه الدولية الأكاديمية معلمون محترفون، والتى تمكّن المؤسسات التعليمية من تقديم مسارات لدورات تدريبية فى علوم الكمبيوتر من فصل دراسى واحد، إلى ثلاث سنوات كاملة، ويشترك الطلاب فى التعليم التطبيقى ويطورون مهاراتهم فى برمجة Java وتصميم قواعد البيانات، بالإضافة إلى المهارات الوظيفية، مثل حل المشكلات والعمل التعاونى والتفكير النقدى، كما ستساعد المهارات العملية والمعرفة التى يكتسبها الطلاب فى تقدم دراساتهم الأكاديمية فى مجال علوم الكمبيوتر، أو فى دخولهم أسواق العمل عبر الصناعات المختلفة.

ويتوفر المنهج الدراسى المقدم من Oracle Academy بلغات عديدة، تشمل اللغة الإنجليزية واللغة البرتغالية البرازيلية واللغة الإسبانية واللغة الصينية المبسطة.


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