فيديو.. وزير المالية: الدولة تتحمل ثلث تكلفة نظام التأمين الصحى الشامل

كتب سمير حسنى

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن الدولة تتحمل ثلث تكلفة نظام التأمين الصحى، مبينا أن الفترة الزمنية التى يستغرقها تطبيق النظام الجديد جاء بسبب الاستدامة المالية.

وقال وزير المالية، خلال جلسة تطوير منظومة التأمين الصحى، فى اليوم الثانى لفعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، بحضور الرئيس السيسي، عن اختيار نظام الحزم فى المنظومة الجديدة، جاء وفق توصيات عالمية، مشيرا إلى أن اختيار تطبيق النظام فى بعض المحافظات ليس عشوائيًا، ولكن كان وفق دراسة معايير المنطقة الجغرافية والتداخل، من أجل تجربة النظام الجديد، والعمل على حل المشاكل التى قد تواجهه.