فيديو.. مركز أبحاث إيرانى فى أحدث تقاريره: قناعة الإيرانيات بالحجاب تنخفض

كشف مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيرانى عن نتائج صادمة حول قناعة وإيمان الايرانيات بالحجاب الإجبارى، وقال فى أحدث تقاريره أن قناعة النساء فى إيران "بالحجاب الشرعى" انخفضت عن السابق.

وأضاف التقرير الذى استند فى أرقامه على استطلاعات للرأى أجرتها مؤسسات مختلفة ومقربة من الحكومة واستنتجت أن 35% من الإيرانيين فقط يرون الحجاب ذات قيمة، معتبرا أن هذه النسبة انخفضت بمعدل 50% مقارنة بالسنوات الأولى للثورة الإيرانية 1979.

فى المقابل، ذكر التقرير أن نصف الإيرانيين ممن لديهم قناعة بارتداء الحجاب على الأقل يرون أن الحجاب أصبح عرفا فى المجتمع، وليس لديه شكل ثابتا بل يحدده العرف السائد فى كل مجتمع.

وبحسب التقرير فان الكثيرين فى إيران يرفضون تدخل دوريات الشرطة فى فرض الحجاب وأن 40% من الإيرانيين يقبلون ذلك، وأن تعداد الأشخاص الذين لديهم قناعة بالحجاب بين المتعلمين من الشباب المتاحة لديهم وسائل الاعلام والأعمال الثقافية ولديهم راتب أعلى هى الأقل.

وعبر صحفيون وباحثون فى إيران عن قلقهم جراء إصدار التقرير الجديد، لأنه من الممكن أن يمنح التيار المحافظ والمتشددين أسباب وذرائع لممارسة المزيد من الضغوط على النساء وعرقلة خروج المرأة للدراسة والعمل.

