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الأحد، 29 يوليه 2018 08:05 م
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فيديو.. محامى منى المذبوح: موكلتى تعامل جيدا داخل السجن

الأحد، 29 يوليه 2018 04:49 م
فيديو.. محامى منى المذبوح: موكلتى تعامل جيدا داخل السجن منى مذبوح - أشيفية
كتب عامر مصطفى
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قال عماد كمال، الموكل للدفاع عن الفتاة اللبنانية منى المذبوح، إنه قبل الترافع عن "المذبوح" بسبب تأكده من إصابته بمرض نفسى، مؤكداً أنه أطلع بنفسه على التقارير الطبية التى تثبت حالتها النفسية، وأيضا لصعوبة ترافع محامى لبنانى فى ذلك التوقيت نظراً لكثرة الاجراءات. 

 
وأضاف "كمال"، لـ"اليوم السابع"، إن موكلته تعامل معاملة جيدة داخل السجن، ولم تتعرض لأى شىء، مشيرا إلى أنه يأمل فى منحها البراءة بالجلسة القادمة. 
 
 
ومن جانبها، قالت وداد المصرى، والدة الفتاة اللبنانية "منى المذبوح"، إن ابنتها خضعت فى وقت سابق لاجراء عملية جراحية بالمخ أثر أصابتها بجلطة دموية باحدى الشراين بالمخ.

 

وأضافت والدة منى المذبوح ، أنها تعتذر للشعب المصرى علي ما بدر منها،  من ألفاظ وعبارات خارجة، وسب وقذف، عقب واقعة التحرش التى تعرضت لها،  مما أثار حفيظتها والرجوع إلى المنزل وتصوير فيديو خاص.

 

كانت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار عمرو مختار، عدلت حكمها على اللبنانية منى مذبوح من الحبس 11 عاما إلى الحبس 8 سنوات، فى تهم نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصرى، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك".
 

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