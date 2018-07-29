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فيديو.. كيف يتم بناء جيل جديد للقيادة من المدينة المرورية المتنقلة للمدارس؟

الأحد، 29 يوليه 2018 11:56 ص
فيديو.. كيف يتم بناء جيل جديد للقيادة من المدينة المرورية المتنقلة للمدارس؟ المدينة المرورية
كتب عبد الرحمن سيد
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تغزو المدينة المرورية المتنقلة جميع المدارس على مستوى الجمهورية، ضمن خطة تقوم بها الإدارة العامة للمرور لبناء جيل جديد للقيادة الآمنة، لمنع وقوع الحوادث المرورية وتحسين السلوك لدى السائقين واتباع تعاليم المرور فى القيادة، نظرا لأن جميع الحوادث تقع بنسبة 72% نتيجة للأخطاء البشرية فى قيادة السيارات.

وكانت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، قد نظمت مشروع "نموذج المدينة المرورية المتنقلة" للأطفال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بعدد كبير من المدارس، وذلك بحضور عدد من قيادات الإدارة العامة لمرور ومسئولى المدارس التى تم استهدافها لتوعية الطلاب ضد أخطار الحوادث المرورية.

 


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