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الأحد، 29 يوليه 2018 01:40 م
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فيديو.. كواليس سباق زياط الفتاى وهباد أبو هريه على السوشيال ميديا

الأحد، 29 يوليه 2018 12:19 م
فيديو.. كواليس سباق زياط الفتاى وهباد أبو هريه على السوشيال ميديا زياط الفتاوى
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فى الفضاء الإلكترونى تقام سباقات من نوعية خاصة برعاية مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يتسابق الكثيرون على تداول المعلومات الخاطئة وإطلاق الشائعات والأكاذيب دون توقف، أو محاولة للتعرف على الحقيقة فى ظل وجود حالة من اللامبالاة من تأثير تلك الأمور غير الحقيقية على المجتمع ككل وتوابعها من فتن وإثارة لبلبلة.
 
 
الأغرب من إطلاق الأكاذيب المنافسة على تداولها ومحاولة استقدام كل الحجج حتى لو كانت كاذبة من أجل قناع الجمهور بأن هذه الشائعات حقيقية، وفى الفيديو التالى نوضح كيف تقمص البعض شخصيات زياط الفتاى وهباد أبو هريه على السوشيال ميديا فى الفترة الأخيرة.

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