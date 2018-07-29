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فيديوجراف.. "الجزيرة" المنبوذة في كل البلدان

الأحد، 29 يوليه 2018 05:26 م
فيديوجراف.. "الجزيرة" المنبوذة في كل البلدان الجزيرة
إعداد تامر إسماعيل صالح
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واجهت قناة الجزيرة القطرية على مدار سنوات عملها ما لم تواجهه قناة بسبب سياستها المشوهة التي تسعى لنشر عدم الاستقرار بالدول التي تعمل بها لتضمن لشاشتها ساعات عمل مثيرة، وتحقق أهدافا سياسية لدولة قطر وحاكمها تميم.

لذلك نالت تلك القناة أسوأ ما يمكن أن تلقاه قناة داخل البلدان، سواء العربية أو الأجنبية، ويرصد الفيديو التالي حكايات طرد قناة الجزيرة من الدول وكيف كان مصيرها الحظر والغلق فى أغلب الأحيان

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

 

 


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الجزيرة




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