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الأحد، 29 يوليه 2018 01:15 م
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"فتح": تصعيد المقاومة الشعبية السلمية طريقنا نحو الحرية والاستقلال

الأحد، 29 يوليه 2018 01:14 م
"فتح": تصعيد المقاومة الشعبية السلمية طريقنا نحو الحرية والاستقلال حركة فتح
رام الله (أ ش أ)
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أكد المتحدث الرسمى باسم حركة "فتح" أسامة القواسمى، أن استمرار المقاومة الشعبية السلمية وتصعيدها وتوسيع رقعتها والمشاركة فيها لتشمل كافة الشرائح ومعظم مناطق التماس، هو الطريق نحو الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى عن أراضى دولة فلسطين، وعلى رأسها القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وقال القواسمي، فى تصريح صحفى، اليوم الأحد، إننا اليوم نستقبل البطلة عهد التميمى التى نعتبرها أيقونة من أيقونات فلسطين التى تدلل على إرادة شعبنا العظيم، والتى خرجت من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهى طفلة لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها، وأصبحت رمزا من رموز المقاومة الشعبية الفلسطينية، لتؤكد بأول كلماتها استمرار المقاومة الشعبية حتى دحر الاحتلال، ولنؤكد جميعا أننا شعب مستمر فى مقاومته وصموده وثباته، وأن قضبان المعتقلات لا تزيدنا إلا إصرارا على استمرار المقاومة ونزع حقوقنا الثابتة التى لا تقبل المساومة والمتمثلة بالحرية والاستقلال والدولة.

وشدد على أن الخان الأحمر، وكفر قدوم، والنبى صالح وغيرها من مواقع النضال الشعبي، نماذج يحتذى بها، ويجب العمل على توسيع مناطق المقاومة الشعبية السلمية لتشمل كافة الأراضى والمدن والقرى الفلسطينية، كما يجب العمل على تطوير أدوات المقاومة الشعبية لتشمل كافة مناحى الحياة الميدانية والاقتصادية والثقافية وغيرها، مؤكدا أن المقاومة الشعبية واجب ومهمة وطنية على كل فلسطينى على قدر ما يستطيع إليها سبيلا.

 


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