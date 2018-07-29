فتح التقدم للعاملين بالجهاز الإدارى بسوهاج للحصول على شهادة أساسيات الإدارة

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن فتح باب التقدم أمام العاملين بالجهاز الإدارى بالمحافظة للحصول على شهادة أساسيات الإدارة ودبلوم إدارة الأعمال الحكومية وماجستير إدارة الأعمال الحكومية، من خلال التعاون مع وزارة التخطيط والمدرسة العليا للعلوم التطبيقية والتجارية ESLSCA ، والجامعة الفرنسية، لتنمية وتأهيل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف عبد المنعم، فى بيان أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل وإعداد القيادات الشابة، وتنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030م والتى تهدف لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطى والعيا، لإتاحة فرص أكبر للشباب لشغل المناصب القيادية بالدولة.

وقال محافظ سوهاج، إنه سيتم ترشيح 30 من العاملين بالمحافظة والوحدات التابعة لها لحضور البرنامج التدريبى المشار إليه موضح به البيانات الخاصة بالمرشح " الاسم ـ المؤهل ـ رقم الهاتف ـ الرقم القومى ـ البريد الالكترونى"، وذلك وفقا للشروط "أن يتراوح السن بين 28 إلى 45 سنة، إجادة اللغة الإنجليزية، أن يكون من المعينين بالجهاز الإدارى بالدولة فترة لا تقل عن خمس سنوات ، ولم يسبق للمرشح حضور هذه المنحه من قبل أو أى من مراحلها، اجتياز اختبارات التأهيل الموضوعة من قبل المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والجامعة الفرنسية، اجتياز المقابلة الشخصية مع لجنة الاختبار".

وكلف عبد المنعم، بإرسال الترشيحات إلى مقر التنمية الإدارية بالقاهرة فى موعد أقصاه العاشر من اغسطس القادم من خلال مسئول الاتصال بالمحافظة للأعمال التنسيقية بشأن الترشيحات.

يذكر أنه تم فتح باب التقدم أمام العاملين بالإدارة المحلية ممن تنطبق عليهم الشروط بنطاق المحافظة حتى يوم الأربعاء الأول من شهر أغسطس القادم، حتى يتم اختيار 30 من بينهم ليتم ترشيحهم رسميا فى موعد اقصاه 10 أغسطس القادم.

على جانب آخر، قال محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا استقلبت 4000 كرتونة مواد تموينية ضمن 40 ألف كرتونة سلع ومواد غذائية وتموينية تستقبلها المحافظة دعما من القوات المسلحة والمنطقة الجنوبية العسكرية، قبل عيد الأضحى المبارك، لتباع للمواطنين بأسعار مخفضة تصل لـ50%، حيث تباع الكرتونة الواحدة بسعر 40 جنيها بينما تبلغ التكلفة الفعلية لها 80 جنيها، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتوفير السلع والمنتجات الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة الغلاء بالتعاون مع القوات المسلحة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أنه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد تم البدء فى توزيع كراتين السلع الغذائية، والمواد التموينية بأسعار مخفضة، مقدمة من القوات المسلحة والمنطقة الجنوبية العسكرية للمواطنين بـسعر 40 جنيهًا فقط بدلا من 80 جنيها، حيث بدأ التوزيع بشارع المنشية، وشارع مجلس المدينة، وكذلك بالقرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا وذلك بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم الدعم اللازم والتنسيق مع رجال القوات المسلحة لتوزيع الكراتين على المواطنين خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا ووصول الدعم لمستحقيه، موجها الشكر للقوات المسلحة على دعمها الدائم للمحافظة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمراكز ومدن وقرى المحافظة المختلفة التى توفر السلع واللحوم والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة لأبناء سوهاج.

كما أعلن محافظ سوهاج عن إزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة فى حملة مكبرة بناحية مركز سوهاج، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتنفيذ الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة والحد من ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والحفاظ عليها.

ومن جانبه قال محمد عبد الحميد امبابى رئيس مركز ومدينة سوهاج، إنه تم القيام بحملة إزالة مكبرة بقرية الروافع والتى اسفرت عن إزالة 4 حالات تعدى على املاك الدولة بالاشتراك مع نقطة شرطة ادفا وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة سوهاج، كما تم القيام بحملة إزالة بقرية ادفا، أسفرت عن إزالة 2 حالة تعدى على املاك الدولة، وجارى أعمال المتابعة المستمرة وتنفيذ الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وشدد عبد المنعم، على جميع الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات، وإزالة اية تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، للحفاظ على أراضى الدولة، والرقعة الزراعية.