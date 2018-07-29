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الأحد، 29 يوليه 2018 02:21 م
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غدا ..حفل تكريم رئيس جامعة أسيوط لبلوغه السن القانونية للمعاش

الأحد، 29 يوليه 2018 01:25 م
غدا ..حفل تكريم رئيس جامعة أسيوط لبلوغه السن القانونية للمعاش الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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تشهد جامعة أسيوط غداً الأثنين، انطلاق فعاليات حفل التكريم الذى ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث، لكلاً من الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط والدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمناسبة بلوغهما السن القانونية للمعاش .

بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بمحافظة أسيوط إلى جانب العمداء وأعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية بمختلف قطاعات الجامعة وكلياتها.

وقال الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات والبحوث والمشرف على تنظيم الحفل، فى بيان إن الحفل يأتى وذلك عرفاناً وتقديراً لما بذله رئيس جامعة أسيوط ونائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من جهد دوؤب و عمل مخلص وعطاء متميز خلال السنوات الماضية حرصاً منهما على الحفاظ على مسار الجامعة العلمي والخدمي للمجتمع و تطويره مما ساهم فى الارتقاء بمستوى بالجامعة فى محيطها المصرى والعربى.

 


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