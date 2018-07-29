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الأحد، 29 يوليه 2018 08:05 م
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غدا توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والتموين بشأن لحوم الأضاحى

الأحد، 29 يوليه 2018 04:07 م
غدا توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والتموين بشأن لحوم الأضاحى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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يوقع غدا الاثنين بروتوكول تعاون بين وزارتى الأوقاف، والتموين والتجارة الداخلية يوقعه كل من: وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، بشأن توفير وزارة التموين للحوم الأضاحى لهذا العام 1439هـ، بديوان عام وزارة الأوقاف بقاعة حراء.
 
 
وتحرص وزارة الأوقاف كل عام على توفير لحوم الأضاحى للأسر الفقيرة والمناطق النائية، فى إطار دورها لدعم الأسر الفقيرة، ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وما تقوم به من أعمال خيرية فى عدد من محافظات الجمهورية.

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