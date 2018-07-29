video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 07:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"غادة والى" تطلق المرحلة الثانية من مسابقة الأفلام التوعوية صد المخدرات الثلاثاء

الأحد، 29 يوليه 2018 07:14 م
"غادة والى" تطلق المرحلة الثانية من مسابقة الأفلام التوعوية صد المخدرات الثلاثاء غادة والى وزرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

تعقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بعد غدا الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة مينتور العربية مؤتمر صحفى لإطلاق الدورة الثانية من مسابقة الأفلام التوعوية لوقاية الشباب من المخدرات وذلك فى إطار التوسع فى الحملات التوعوية لحماية الشباب من تعاطى المخدرات.

 

كما سيتم عرض فيلم وثائقى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تحت عَنْوَان "بالفن نقدر نغير" حول رفع الوعى بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى _مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وومثلى مؤسسة مؤسسة مينتور العربية.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى يقوم فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق بإطلاق العديد من المبادرات والأنشطة المختلفة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات وعلاج مرضى الإدمان من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن " 16023 " وفقا للمعايير الدولية، فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"أوعى تجرب".. مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان لتوعية 10000 شاب.. صور

التضامن

غادة والى

الأفلام التوعوية

الشباب

المخدرات




لا تفوتك
السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة