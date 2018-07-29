عودة حركة قطارات سوهاج بعد توقفها ساعة و25 دقيقة بسبب عطل بقطار مميز

عادت حركة قطارات السكة الحديد بسوهاج لطبيعتها عقب توقفها بسبب تعطل القطار رقم 993 مميز (الأقصر – القاهرة) عقب وصوله محطة سكك حديد بنجا محطة فرعية بطهطا شمال محافظة سوهاج لمدة ساعة و25 دقيقة.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة على محطة سكة حديد بنجا" محطة فرعية " بتعطل القطار رقم 993 مميز الأقصر – القاهرة عقب وصوله المحطة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود عطل فنى بالجرار وقام مسئولو هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزًا لمدة "ساعة و25 دقيقة " ونتج عن ذلك تجاوز القطارين رقمى 163 مميز أسوان – الإسكندرية لمدة " 30 " دقيقة 2007 VIP أسوان – القاهرة لمدة "20 " دقيقة وتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارات ولحين استئناف رحلاتها تحرر عن ذلك المحضر رقم 2947 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.