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عمومية نقابة المحاكم والنيابات تطالب برسم دمغة لدعم أنشطة الخدمات

الأحد، 29 يوليه 2018 02:03 م
عمومية نقابة المحاكم والنيابات تطالب برسم دمغة لدعم أنشطة الخدمات محمد وهب الله الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتب محمود راغب
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أكد محمد وهب الله الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التنظيم النقابى سوف يتبوأ مكانته الطلوبة لخدمة الوطن ورعاية مصالح العاملين، فى ضوء ما كفله القانون بعد أن كان يسير كالسلحفاة فى السنوات الثمانية الماضية.
 
وأعلن وهب الله أمام الجمعية العمومية الأولى للنقابة العامة للعاملين بالمحاكم والنيابات برئاسة على عبد الوهاب أن اتحاد العمال يعكف على وضع رؤيته فى مشروع قانون المجالس المحلية لمناقشة فى دور انعقاد الفصل التشريعى القادم لمجلس النواب.
 
وقال إن القانون سوف يحتفظ بنسبة الـ50% من مجالس المحليات بالقرى والمدن للعمال والفلاحين وسوف نحرص على زيادة مقاعد المراة والشباب.. مطالبا النقابات العامة تسمية ممثليها فى مجالس الاتحادات المحلية العمالية بالمحافظات للإسراع بتشكيل هذه المجالس التى لها حق التعامل المباشر مع الأجهزة التنفيذية من خلال التمثيل فى لجان الخدمات والإنتاج بالمحافظة.
 
شدد وهب الله على اهتمام اتحاد العمال بتأهيل وإعداد الكوادر العمالية المنتخبة القادرة على التفاوض وإدارة الحوار الوطنى الهادف.
 
أعلن على عبد الوهاب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم اعتماد التشكيلات النقابية لممثلى 70 ألف عامل بهذه الإدارات وإقرار اللوائح المالية للنقابة العامة، مطالبا الأعضاء بحصر المشكلات التى تواجه سير العمل ووضع الحلول القانونية لها لعرضها على المؤتمر الأول الذى سيشهد وزراء العدل والقوى العاملة وشئون مجلس النواب والمحاكم والنيابات.
 
طالب اعضاء الجمعية العمومية بإعداد مشروع قانون لدعم  موارد النقابة العامة عن طريق إقرار رسم دمغة يخصص عائده لصالح صندوق خدمات العاملين بالنيابات والمحاكم ونسبة 10% منه لصندوق تحيا مصر.
 

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