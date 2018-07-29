عرض طفلتى المرج ضحية تعذيب زوجة الأب على الطب الشرعى

كتب كريم صبحى

أمر المستشار محمد عرجاوى مدير نيابة المرج، بعرض طفلتى المرج "روضة" و"فاطمة "اللذان تعرضتا للتعذيب على يد زوجة ابيهم علي الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليهم.

البداية عندما تلقّى قسم شرطة المرج بلاغًا من سيدة تفيد بعثورها على طفلتين "روضة" 10 سنوات، و"فاطمة" 7 سنوات، بحالة إعياء شديد وعلى جسدهما آثار ضرب وتعذيب.

بإجراء التحريات وبمناقشة الطفلتين اتهما زوجة والدهما بتعذيبهما بـ"سكين" ساخن، كما أكدتا أن والدهما على علمٍ بضربهما وتعذيبهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.