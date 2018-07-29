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الأحد، 29 يوليه 2018 10:11 م
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طرح 150 فدان للاستثمار الزراعى لشباب الخريجيين بمركز بلاط بالوادى الجديد

الأحد، 29 يوليه 2018 09:58 م
طرح 150 فدان للاستثمار الزراعى لشباب الخريجيين بمركز بلاط بالوادى الجديد محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط ،عن طرح عدد 150 فدان أمام الشباب ،وذلك بالتعاون مع مؤسسه افاق للتنمية وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة إنهاء الاجراءات الخاصة بالمشروعات الزراعية بالمحافظة وتوفير فرص عمل كريمة للشباب.

وقال عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه بلاط ،فى بيان له اليوم الاحد انه تم تمهيد وتسوية وتوصيل شبكه المياه لعدد 50 فدان وحفر بئر يعمل بالطاقة الشمسية بها ،وتم طرحها للتقدم ـمام الشباب حتى نهاية يوليو الجاري كمرحلة ـولى وسوف يتم الاعلان عن باقي الأراضي (100 فدان ) خلال أيام.

كما أعلن محافظ الوادي الجديد ،أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد عدد 7 محطات وشبكات للصرف الصحي بالمحافظة ،بتكلفة اجمالية 19 مليون جنيهوشملت الاعمال محطات رفع صرف صحي بقرى( القصر الغربية بالداخلة - الهنداو بالداخلة - الكفاح بالفرافرة ) ،وشبكات انحدار بشوارع العدل و صلاح سالم وبورسعيد بمدينة الخارجة ، وخط طرد 400 مم المحطة الرئيسية القديمة بمركز الخارجة .

وجارى استكمال عملية الاحلال والتجديد بهذا الخط وشبكة انحدار شارع بور سعيد فى الخطة المالية للعام القادم .

وفى سياق متصل أكد المهندس احمد حسين يوسف ، أنه يجرى العمل لإنشاء مكتب تموين بقرية المعصرة بالداخلة وتطوير الدور الثالث بمستشفى التكامل بقرية بولاق بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، مشيرا إلى إشراف الإسكان على جميع المشروعات الخدمية بقرى المحافظة بهدف سرعة الانتهاء والتسليم في المواعيد المقررة والارتقاء بمستوى الخدمات فى تلك القرى طبقا لخطة المحافظة للتوسع فى المشروعات الجديدة.

كما أعلن كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد فى بيان له اليوم الأحد أنه تم البدء في انشاء جناح متعدد الطوابق بمدرسة الشهيد مصطفى سعيد بالمعصرة بمركز الداخلة بتكلفة 4,5 مليون جنيه وذلك لتخفيف كثافة التلاميذ العالية بالمدرسة

وأضاف إبراهيم أن الملحق التعليمى عبارة عن جناح من 4 طوابق ، وعدد 12 فصل دراسي بالإضافة الى المكاتب الإدارية ودورات المياه ، ومن المقرر 

 


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