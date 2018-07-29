طرح 1000 كرتونة غذائية للمواطنين بمركز باريس بالوادى الجديد بأسعار مخفضة

أعلن اللواء محمد العدوى رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، عن أن جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة دعم المركز بكميات كبيرة من الكراتين الغذائية التى ستوزع على المواطنين بأسعار مخفضة حيث تصل قيمة الكرتونة 40 جنيها.

وأضاف العدوى أن المركز تسلم 1000 كرتونة سيتم توزيعها على جميع القرى بما فيها قرى الأربعين والثمانين، وذلك للتخفيف عنهم مؤكدا على أنه سيتم توزيع كميات من هذه الكراتين على الحالات الأولى بالرعاية مجانا على أن يتحمل المركز التكلفة بالكامل وذلك بالتعاون مع إدارة التضأمن الاجتماعى.