video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 10 أطنان مخلل و1180 زجاجة عصير غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

الأحد، 29 يوليه 2018 10:41 ص
ضبط 10 أطنان مخلل و1180 زجاجة عصير غير صالحة للاستهلاك بأسيوط جانب من المضبوطات
أسيوط ــ هيثم البدرى
إضافة تعليق
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز الغنايم بالاشتراك مع إدارة التموين من ضبط 10 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى و1180 زجاجة عصير معاد التعبئة غير صالحة.
 
كان اللواء جمال شكر مساعد  وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من المقدم محمد عطية رئيس مباحث الغنايم يفيد تمكن ضباط  وحدة مباحث مركز الغنايم بالاشتراك مع إدارة التموين من ضبط 10 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى و1180 زجاجة عصير معاد التعبئة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض علي النيابة العامة. 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غلق مصنع لتعبئة الخل ومعمل مخللات بمركزى دكرنس وبنى عبيد فى الدقهلية

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار المحافظات

حوادث اسيوط

ضبط 10 أطنان مخلل

ضبط عصير فاسد




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة