ضبط 10 أطنان مخلل و1180 زجاجة عصير غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

أسيوط ــ هيثم البدرى

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز الغنايم بالاشتراك مع إدارة التموين من ضبط 10 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى و1180 زجاجة عصير معاد التعبئة غير صالحة.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من المقدم محمد عطية رئيس مباحث الغنايم يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث مركز الغنايم بالاشتراك مع إدارة التموين من ضبط 10 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى و1180 زجاجة عصير معاد التعبئة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض علي النيابة العامة.