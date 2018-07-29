ضبط ميكانيكى استدرج طفلتين لهتك عرضها بالفيوم وتركهما لرؤيته قول أمنى

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم ميكانيكى لقيامه باستدراج طفلتين لهتك عرضهما وتركهما فى المكان الذى استدرجها إليه وفر هاربا لرؤيته قول أمنى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة إطسا من كلا من على ج ع 40 سنة ومحيى الدين م ع 50 سنة عامل ويقيمان منشأة حلفا بدائرة المركز بتضررهما من قيام أحمد ف ع 28 سنة ميكانيكى ومقيم ذات العنوان والسابق اتهامه فى القضية رقم 6120 لسنة 2009 إدارى مركز إطسا ( هتك عرض) بلستدراج ابنة الأول ن ع 12 سنة وحفيدة الثانى ج م 6 سنوات من سكنهم إلى منشأة رحمى دائة المركز واستقل التروسيكل الخاص به بزعم توصيلهما لأهليتهما بقصد هتك عرضهما إلا أنه عند مدخر قرية منشأة رحمى تركهما وفر هاربا لرؤيته قول أمنى أثناء تمركزه بالمنطقة وتم ضبط المتهم وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر المحضر رقم 4801 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.