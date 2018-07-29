video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط عاطل سرق نصف طن صدادات تابعة للوحدة المحلية بالمنيا

الأحد، 29 يوليه 2018 11:33 ص
ضبط عاطل سرق نصف طن صدادات تابعة للوحدة المحلية بالمنيا حبس -ارشيفية
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق
تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا، اليوم من ضبط  عاطل سرق نصف طن حديد "صدادات" باكيات خاصة بالوحدة المحلية مثبتة بطريق مصر أسوان الزراعي أمام حي شلبي.
 
تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة المنيا، باختفاء كمية من باكيات الحديد المملوكة للوحدة المحلة والمثبتة بطريق مصر أسوان الزراعي أمام حي شلبي.
 
شكل العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة الرائد عمرو حسن ومعاونة النقباء وسام حمدي وبشر أبو زيد وعلاء الباشا، وبتقنين الإجراءات والفحص تبين قيام "عبد الرحمن -م –ف" 21 سنه، عاطل ومقيم بكفر المنصورة بسرقة 600 كيلو حديد باكيات خاصة بالوحدة المحلية، وتم ضبط المتهم وبحوزته المسروقات قبل التصرف فيها بالبيع، وكان بحوزته فرد خرطوش وطلقتان.
 
بمواجهته اعترف بسرقة الباكيات ليلًا بعد أن كون تشكيل عصابي للسرقة، وقرر أنه كان بصدد بيع الحديد، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 15995 جنح قسم المنيا وجاري يتبع باقي أفراد التشكيل، والعرض علي النيابة العامة للتصرف.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة لقرى مركز المنيا

اخبار المحافظات

المنيا

اخبار المنيا

سرقه حديد




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة