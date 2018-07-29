ضبط عاطل سرق نصف طن صدادات تابعة للوحدة المحلية بالمنيا

كتب فريق المحافظات

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا، اليوم من ضبط عاطل سرق نصف طن حديد "صدادات" باكيات خاصة بالوحدة المحلية مثبتة بطريق مصر أسوان الزراعي أمام حي شلبي.

تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة المنيا، باختفاء كمية من باكيات الحديد المملوكة للوحدة المحلة والمثبتة بطريق مصر أسوان الزراعي أمام حي شلبي.

شكل العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة الرائد عمرو حسن ومعاونة النقباء وسام حمدي وبشر أبو زيد وعلاء الباشا، وبتقنين الإجراءات والفحص تبين قيام "عبد الرحمن -م –ف" 21 سنه، عاطل ومقيم بكفر المنصورة بسرقة 600 كيلو حديد باكيات خاصة بالوحدة المحلية، وتم ضبط المتهم وبحوزته المسروقات قبل التصرف فيها بالبيع، وكان بحوزته فرد خرطوش وطلقتان.

بمواجهته اعترف بسرقة الباكيات ليلًا بعد أن كون تشكيل عصابي للسرقة، وقرر أنه كان بصدد بيع الحديد، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 15995 جنح قسم المنيا وجاري يتبع باقي أفراد التشكيل، والعرض علي النيابة العامة للتصرف.