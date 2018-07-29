ضبط سائق لقيامه بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط سائق، لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله بمركز كوم حماده.

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، ووجود بلاغا لمركز شرطة كوم حماده بقيام محمد أ أ 60 سنة سائق بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله.

بالإنتقال والفحص والمعاينه تبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 2 متر تقريباً وعمق أكثر من 3 متر بإحدى الغرف بشقه بالطابق الأرضى للمنزل المكون من أربعة طوابق وتم التحفظ على مكان الحفر والأدوات المستخدمة.

وبمواجهة المتهم مالك المنزل المذكور أنكر ما نسب إليه وقرر بقيامه بالحفر لعمل بئر صرف صحى داخل المنزل.

تم إخطار هيئة الآثار بالبحيرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده لاتخاذ شئونهما، وتحرر المحضر اللازم بالمركز وتولت النيابة التحقيق.