ضبط سائق بحوزته 840 جرام ذهب مقلد قبل ترويجه على محلات الصاغة بالغربية

الغربية – عادل ضرة

تمكنت مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الحنائية، من ضبط سائق مقيم منطقة الصاغة أول طنطا أثناء تردده على دائرة مركز طنطا وبحوزته 840 جرام ذهب مقلد قبل ترويجه على أصحاب محلات الصاغة بدائرة المركز لبيعه للجمهور.

كانت معلومات قد توفرت أمام الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث مركز طنطا، بقيام "عبد المجيد ش ع" 50 سنة سائق مقيم منطقة الصاغة أول طنطا بالتردد على دائرة مركز طنطا، مستقلا سيارته رقم 5217 ع ف ص ملاكى لبيع المصوغات الذهبية المقلدة على عملائه.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، قاده العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية ضم المقدم أحمد خيري مفتش مباحث مركز طنطا، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم أثناء استقلاله سيارته بطريق مصر الإسكندرية أمام قرية دفرة، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 111خاتم ذهب و30 جنيه ذهب وبإجمالى وزن 838 جراما، وتقدر قيمتها بمبلغ 514500 جنيه وبالفحص بمعرفة مفتش الدمغة والموازين تبين أن 111 خاتم ذهب مدموغة خارج المصلحة وأن نسبة الذهب بها غير مطابقة للمواصفات و30 جنيه دهب و2 نصف جنيه ذهب مهربة من الخارج وغير مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض توزيعها على عملائه بمحلات الصاغة وأن الجنيهات الذهبية مهربة من الخارج و111 خاتم تحصل عليها من محل بالجمالية بالقاهرة بفاتورة ولا يعلم أن الدمغة ليست خاصة بمصلحة الدمغة والموازين.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8353 إدراى مركز طنطا، وباشرت النيابة العامة التحقيق.