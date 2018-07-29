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الأحد، 29 يوليه 2018 12:33 م
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ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومبيدات مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالغربية

الأحد، 29 يوليه 2018 12:27 م
ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومبيدات مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالغربية أغذية منتهية الصلاحية - ارشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت إدارة مباحث التموين برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، وإشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وسلع غذائية غير مدون عليها السعر ومبيدات زراعية مجهولة المصدر.

كان تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط أحمد م م ش 40سنة  صاحب محل إكسسوار سيارات كائن بقرية المعتمدية مركز المحلة وبحوزته 100 لتر بنزين مدعم من قبل الدولة فى المحضر 43598 جنح  مركز المحلة، وضبط محمود س م ع ال 33 سنة صاحب محل عطاره ببندر قطور مقيم بقرية المعتمدية مركز المحلة وبحوزته 76 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر 554 جنح أمن دولة طوارئ مركز قطور.

كما تم ضبط أحمد م م 34سنة   صاحب محل بقاله بقريه بلشاى مركز كفرالزيات وبحوزته 54عبوة مواد غذائيه غير مدون عليها السعر فى المحضر 24041 جنح مركز كفر الزيات، وضبط عماد ص م ع 27سنة  صاحب محل بقاله بقرية ابو الجهور مركز السنطه - وبحوزته 40 عبوة مواد غذائيه غير مدون عليها السعر فى المحضر 304 جنح أمن دولة طوارئ مركز السنطة

وأسفرت الحملة عن ضبط إبراهيم ال م ال  28سنة  صاحب محل بعزبة المصرى بندر زفتى وبحوزته 21 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر 6815 جنح قسم زفتى، وضبط فتحى م ح خ 38 سنة صاحب محل بقالة بشارع الجلاء ثان طنطا  مقيم بمنطقه العجيزى أول طنطا وبحوزته 18 عبوة مواد غذائية غير مدون عليها السعر فى المحضر 19621 جنح ثان طنطا.

كما تم ضبط علاء س ع ال ب 28سنة  صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية  بقرية منشأه العيارى مركز قطور بحوزته 46 عبوة مبيدات زراعيه مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة فى المحضر رقم 553 جنح أمن دولة طوارئ مركز قطور، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

 


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