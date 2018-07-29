ضبط أسلحة نارية بحوزة مواطن بحلوان.. والمواطن يعترف بحيازتها للاتجار

كتب إبراهيم أحمد

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، القبض على "سيد ر س" 36 سنة، عاطل، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لتجارته الغير مشروعة.

ومن خلال استهدافه تم ضبطه أثناء استقلاله السيارة رقم أ ر ص 197 ماركة ميتسوبيشى لانسر "ملكه" وعثر بداخلها على فرد خرطوش عيار 16 مم , عدد 6 طلقات من ذات العيار، فرد روسي عيار 7.62×39مم , و 4 طلقات من ذات العيار ، 63 طلقة عيار 9 مم.



المتهم بالاتجار بالسلاح الناري وأمامه الأسلحة والذخيرة

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص - لا يمكنه الإرشاد عنه- بمحافظة أسيوط ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.