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الأحد، 29 يوليه 2018 03:46 م
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صور.. وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد قاعات منظومة التعلم الجديدة لرياض الأطفال

الأحد، 29 يوليه 2018 03:05 م
صور.. وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد قاعات منظومة التعلم الجديدة لرياض الأطفال وكيل التعليم يتفقد قاعات التعليم الجديد
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء برفقته مصطفى الزغبى وكيل المديرية و على حسن مدير إدارة طور سيناء التعليمية قاعات منظومة التعلم الجديدة فى الصفوف الأولى لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وذلك بمدارس الزهراء والأمل التجريبية للغات والزهور الابتدائية للتعليم.

وذلك بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة بهدف الوقوف على آخر الاستعدادات لاختيار النموذج الأمثل والمناسب لقاعات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وتعميمها على مستوى الإدارات ومدارسها بما يتناسب مع كثافة القاعات.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم فى بيان أن هيئة الأبنية التعليمية اتجهت لاختيار النموذج المناسب لشكل قاعات التعليم الجديدة فى الإدارات التعليمية وانه تم معاينة إدارات كاترين وأبورديس وأبوزنيمة أمس السبت، ومعاينة مدارس إدارات طور سيناء ودهب ونويبع اليوم الأحد وسوف تجرى إدارتا شرم الشيخ ورأس سدر غدا.

يذكر أن هذا النموذج الجديد الذى اعتمدته الوزارة وتنفذه هيئة الأبنية يعطي متعة التعلم للطفل داخل القاعات وذلك غير النموذج التقليدى السائد.

 

قاعات منظومة التعلم الجديدة (1)
قاعات منظومة التعلم الجديدة

 

قاعات منظومة التعلم الجديدة (2)
قاعات منظومة التعلم الجديدة

 

قاعات منظومة التعلم الجديدة (3)
قاعات منظومة التعلم الجديدة

 

قاعات منظومة التعلم الجديدة (4)
قاعات منظومة التعلم الجديدة

 


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