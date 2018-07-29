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الأحد، 29 يوليه 2018 07:59 ص
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صور.. مدرسة الزراعة بالخارجة تطرح كتاكيت للبيع بسعر مخفض اليوم

الأحد، 29 يوليه 2018 07:00 ص
صور.. مدرسة الزراعة بالخارجة تطرح كتاكيت للبيع بسعر مخفض اليوم داخل قسم الدواجن
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد أن مدرسة الثانوية الزراعية بمدينة الخارجة ستقوم بطرح كتاكيت بلدي فيومي عمر شهر بسعر الواحد 13 جنيهًا اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 29 من يوليو 2018 م  ومستوفي كافة التحصينات المطلوبة وذلك ضمن جهود الوحدات الانتاجية بالمدرسة لتوفير الدواجن بأسعار مخفضة لصالح المواطنين .
 
وقال التداوى أن المديرية تسعى خلال الفترة القادمة لتحويل الورش والأقسام الانتاجية بالمدارس الزراعية والفنية إلى وحدات انتاجية متكاملة تحقق ثباتا فى مستوى الانتاجية وجودة عالية فى المنتجات بجانب الحرص على تخفيض اسعارها فى السوق المحلى مراعاة لظروف المواطنين ودرءا لظاهرة الغلاء حيث تقوم مدرسة الثانوية الزراعية بالخارجة بتوفير انواع من الدواجن واللحوم الطازجه لصالح الموطنين باسعار مخفضة بجانب منتجات الألبان والأجبان التى تلقى رواجا كبيرا فى السوق المحلى نظرا لجودتها وانخفاض اسعارها .
 
وكيل التعليم يتفقد الاقسام الانتاجية
وكيل التعليم يتفقد الاقسام الانتاجية

داخل قسم الدواجن
داخل قسم الدواجن

طرح كتاكيت بسعر مخفض
طرح كتاكيت بسعر مخفض

مدرسة الثانوية الزراعية
مدرسة الثانوية الزراعية

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