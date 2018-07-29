صور.. محافظ قنا يشهد ذبح دواجن الدورة الخامسة بالمجزر الآلى

قنا - هند المغربى

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عمليات ذبح دواجن الدورة الخامسة بالمجزر الآلى بمنطقة مشروعات الأمن الغذائى بالمعنا وذلك منذ اعادة تشغيله فى سبتمبر من العام الماضى.

وأشار محافظ قنا إلى أن انتاجية هذه الدورة بلغت 25 ألف فرخة وتابع الهجان عمليات استقبال الدواجن وذبحها داخل المجزر وكذا عمليات فرزها حسب الوزن وتغليفها وتعبئتها، موضحا أن القدرة الانتاجية للمجزر تصل إلى 5 آلاف فرخة يوميا ويوفر 60 فرصة عمل لأبناء المحافظة مؤكدا أن منتجات المجزر يتم عرضها للمواطنين ب 6 منافذ بأسعار مخفضة ، رافقه خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية.

و استأنف الهجان جولته بتفقد مشروع انتاج البيض الذى يضم عنبران طاقتهما الاستيعابية حوالى 28 ألف و 700 فرخة ينتجان حوالى 1000 كرتونة بيض يوميا لافتا إلى انه يجرى تجهيز عنبر ثالث لاستقبال 15 ألف كتكوت بالمحطة لتعمل بكامل طاقتها خلال الفترة القادمة.

وتابع الهجان خلال جولته لمنطقة المشروعات اعمال الرش الوقائى التى تجرى بمنطقة زراعات النخيل "المجدول والبارحى" ضد سوسة النخيل المقامة على مساحة 50 فدان موجها المسئولين بضرورة المتابعة الدورية وإزالة الحشائش أولا بأول، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من تجهيز واستصلاح مساحة 80 فدان أخرى لزراعتها بأشجار تتناسب مع طبيعة التربة بالمنطقة كأشجار الزيتون والرمان والبرتقال.

كما شملت جولة الهجان زيارة لمحطة الألبان رقم 1 والتى تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بها بتكلفة مالية 50 مليون جنيه والمقامة على مساحة 22 فدانا وتضم 25 عنبرا للأبقار الحلابة بالإضافة إلى عنابر للعجول الرضيعة مجهزة بطريقة علمية لتوفير نظام آلى للتغذية مما يساهم بشكل كبير فى رفع طاقتها الإنتاجية.

اختتم الهجان جولته بتفقد حركة سير العمل بمصنع الألبان والذى يقوم بإنتاج 7 أطنان / يوم ويتم توزيعها بمنافذ المحافظة بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أنه تم تطوير المصنع وتزويده بعدد من المعدات لزيادة جودة وتنويع المنتجات.



محافظ قنا يشهد ذبح دواجن الدورة



محافظ قنا يشهد ذبح دواجن الدورة



محافظ قنا يشهد ذبح دواجن الدورة



محافظ قنا يشهد ذبح دواجن الدورة



محافظ قنا يشهد ذبح دواجن الدورة



محافظ قنا يشهد ذبح دواجن الدورة



محافظ قنا يشهد ذبح دواجن الدورة



محافظ قنا يشهد ذبح دواجن الدورة



محافظ قنا يشهد ذبح دواجن الدورة



محافظ قنا يشهد ذبح دواجن الدورة



محافظ قنا يشهد ذبح دواجن الدورة