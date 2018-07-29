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الأحد، 29 يوليه 2018 03:49 م
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صور.. محافظ الغربية يوزع 25 شهادة أمان و23 شيكا على الأرامل والمطلقات

الأحد، 29 يوليه 2018 02:43 م
صور.. محافظ الغربية يوزع 25 شهادة أمان و23 شيكا على الأرامل والمطلقات جانب من الفعالية
الغربية عادل ضرة
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قام اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بتوزيع 23 شيك قروض حسنة بقيمة إجمالية 161 ألف جنيه على الأرامل والمطلقات قيمه كل شيك 7 آلاف جنيه، وذلك لإقامة مشاريع صغيرة تعينهم على حياتهم المعيشية وتدر لهم دخلا كما قام بتوزيع 25 شهادة أمان مجانا فئة الشهادة 2500 جنيه على السيدات الأرامل والمطلقات من الفئة الأكثر احتياجا مقدمه من جمعية الأورمان بالتعاون مع بنك مصر لأبناء محافظة الغربية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

 

وقدم العقيد عصام أحمد مدير جمعية الأورمان بالغربية الشكر لمحافظ الغربية على دعمه ومساندته المستمرة للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية

 

وأكد محافظ الغربية، على أهمية العمل الحر وفضل العامل الذى يعمل بيده ودعى الشباب إلى عدم انتظار العمل الحكومى مؤكدًا على أن المحافظة مستمرة فى دعم الغير قادرين

 

كما أكد اللواء أحمد ضيف، على تقدير الدولة والقيادة السياسية لجميع فئات الشعب وان الدولة تبذل قصارى جهدها لتمكين المراه ودعمها اقتصاديا لجعلها منتجه فى المجتمع مقدمًا الشكر لجمعية الأورمان على ما تقوم به لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

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