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الأحد، 29 يوليه 2018 05:18 م
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صور.. "قومى مرأة الأقصر" ينظم ندوة حول التمكين الاقتصادى بحضور 75 سيدة

الأحد، 29 يوليه 2018 05:11 م
صور.. "قومى مرأة الأقصر" ينظم ندوة حول التمكين الاقتصادى بحضور 75 سيدة عضوات المجلس
الأقصر – أحمد مرعى
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عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر، ندوه تثقيفية حول التمكين الاقتصادى للمرأة، فى ديوان بقرية منشأة العمارى، وذلك بحضور سيدة و12 رجلًا، تم خلال شرح دور المجلس القومى للمرأة لتحقيق التمكين الاقتصادى، ومبادرة بنت مصر وشرح نظام القروض، والشمول المالى وما يقدمه البنك المركزى للمرأة من قروض.

 

وتحدثت خلال الندوة كل من الدكتورة سعاد سعد مقررة الفرع، وصفية رجب مقرر مناوب الفرع، ونيفين وديع عضو الفرع، حيث تم تقديم شرح وافى حول أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تحقق التمكين الاقتصادى للمرأة، وأبدت 7 سيدات الرغبة فى الحصول على قرض وسيتابع الفرع معهن.

 

 

القومي للمرأة بالأقصر يعقد ندوة حول التمكين الإقتصادي للمرأة (2)
القومي للمرأة بالأقصر يعقد ندوة حول التمكين الاقتصادى للمرأة

القومي للمرأة بالأقصر يعقد ندوة حول التمكين الإقتصادي للمرأة (3)
القومي للمرأة بالأقصر يعقد ندوة حول التمكين الاقتصادى للمرأة

القومي للمرأة بالأقصر يعقد ندوة حول التمكين الإقتصادي للمرأة (1)
القومي للمرأة بالأقصر يعقد ندوة حول التمكين الاقتصادى للمرأة

 


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