صور.. رفع 300 طن مخلفات وتجمعات قمامة وتمهيد وتسوية الطرق بغنايم أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على أهمية العمل على رفع وتحسين مستوى النظافة بكافة أنحاء المحافظة، بما تحويه من مراكز وقرى وأحياء، مشدداً على رؤساء المراكز والأحياء بتنفيذ حملات نظافة صباحية ومسائية لرفع القمامة والمخلفات بصفة يومية ودورية من الأحياء والشوارع بقرى المركز وتمهيد وتسوية الطرق.

وقال محمد فهمى رئيس مركز ومدينة الغنايم بأسيوط، إنه تم رفع ما يقرب من 300 طن مخلفات وقمامة خلال أسبوع، فضلاً عن تمهيد وتسوية عدد من الشوارع بمدينة الغنايم.

وأضاف فهمى فى بيان إن أعمال النظافة اليومية والدورية التى يشهدها المركز والقرى التابعة له، يتم خلالها رفع كافة مقالب القمامة من التجمعات بالمدينة والقرى التابعة، حيث تم رفع المخلفات من المدينة "بجوار معهد الفتيات الأزهرى بالغنايم بحرى – منطقة الصيلنة بالغنايم قبلى – بجوار محطة المياه بالغنايم شرق، مدخل الصحرواى بالغنايم قبلى، منطقة الميدان بالغنايم قبلى، النصيرات بالغنايم بحرى، بجوار المخبز الآلى بالغنايم غرب، منطقة العمارات السكنية بالغنايم قبلى وبحرى، بجوار حديقة الربوة، بجوار مدرسة البطولة بالغنايم غرب، بجوار مدرسة الغنايم قبلى الابتدائية المشتركة، منطقة المثلث بالغنايم بحرى، الجمعية الشرعية بالغنايم قبلى، منطقة أبو طورية بالغنايم شرق، ترعة القطناوية بحرى" وفى قرية العزايزة "منطقة مركز الشباب- منطقة صلاح فايز غرب البلد – منطقة الوحدة الصحية – قرية العامرى- الكوبرى البحرى والقبلى" وقرية دير الجنادلة "بجوار المدخل الغربى لقرية المشايعة، بجوار الجمعية الزراعية بالمشايعة، خلف مدرسة الصنايع، بجوار مسجد آل عوض، بجوار المدخل الغربى لقرية دير الجنادلة" وغيرها، وذلك بإستخدام معدات الوحدة المحلية.

لافتاً إلى رفع مخلفات وتسوية وتمهيد وإزالة الحفر والمطبات لعدد من الطرق، حيث تم تمهيد وتسوية طريق شارع الجمهورية بدءًا من موقف الغنايم وتمهيد وتسوية ورفع الأتربة، بدءًا من منطقة كيمان تسعة وحتى منطقة العوارف، الإضافة إلى المدخل الرئيسى والشوارع الرئيسية والفرعية وعدد من المناطق والشوارع بمدينة الغنايم.



رفع مخلفات وقمامة من مركز الغنايم بأسيوط



رفع مخلفات وقمامة من مركز الغنايم بأسيوط



رفع مخلفات وقمامة من مركز الغنايم بأسيوط



رفع مخلفات وقمامة من مركز الغنايم بأسيوط



رفع مخلفات وقمامة من مركز الغنايم بأسيوط



رفع مخلفات وقمامة من مركز الغنايم بأسيوط



رفع مخلفات وقمامة من مركز الغنايم بأسيوط



رفع مخلفات وقمامة من مركز الغنايم بأسيوط



رفع مخلفات وقمامة من مركز الغنايم بأسيوط



رفع مخلفات وقمامة من مركز الغنايم بأسيوط



رفع مخلفات وقمامة من مركز الغنايم بأسيوط



رفع مخلفات وقمامة من مركز الغنايم بأسيوط