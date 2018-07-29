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الأحد، 29 يوليه 2018 04:10 ص
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صور.. رئيس بيرو يقترح إجراء استفتاء على إصلاح سياسى وقضائى

الأحد، 29 يوليه 2018 03:00 ص
صور.. رئيس بيرو يقترح إجراء استفتاء على إصلاح سياسى وقضائى فيزكارا رئيس بيرو خلال عيد الاستقلال
ليما (رويترز)
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اقترح مارتن فيزكارا رئيس بيرو، السبت إجراء استفتاء لتحديد حجم التأييد لمنع التمويل الخاص للحملات السياسية وإلغاء إعادة انتخاب أعضاء البرلمان وإنشاء مجلس ثان فى الكونجرس.

وفى أول كلمة له كرئيس بمناسبة يوم الاستقلال دعا فيزكارا الأغلبية التى تقودها المعارضة فى الكونجرس إلى دعم الإصلاحات الرامية إلى اجتثاث الفساد المؤسسى فى واحدة من أكبر الاقتصادات الواعدة فى أمريكا اللاتينية.

وقال فيزكارا موجها حديثه لأعضاء البرلمان "حكومتى تراهن على تعزيز الدولة ككل بهدف إلحاق الهزيمة بمنظمات الفساد والإجرام التى تتغذى على بلدنا".

وأضاف "نريد مشاركة كل المواطنين ولذلك نحن مقتنعون بأن الاستفتاء صحى لبلدنا الديمقراطي"، ولم يحدد فيزكارا موعدا لإجراء الاستفتاء لكن من المقرر أن يتوجه الناخبون فى بيرو إلى مراكز الاقتراع فى أكتوبر لاختيار رؤساء البلديات وحكام الأقاليم وغيرهم من المسؤولين المحليين.

وعندما تولى فيزكارا الحكم فى مارس آذار تعهد بمحاربة الفساد "مهما كان الثمن"، وشهدت بيرو على مدى الأسابيع الماضية خروج الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على الفساد الممنهج.

رئيس بيرو الاحتفالات بعيد الاستقلال في ليما
رئيس بيرو الاحتفالات بعيد الاستقلال في ليما

 

رئيس بيرو خلال الاحتفالات بعيد الاستقلال
رئيس بيرو خلال الاحتفالات بعيد الاستقلال

 

رئيس بيرو وقرينته
رئيس بيرو وقرينته

 

رئيس بيرو
رئيس بيرو

 

 


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