صور.. حملات نظافة وتشجير بـ3 قرى بمركز قلين فى كفر الشيخ

شهدت عدد من قرى مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ حملات نظافة، وتوسعة طرق، ورفع مخلفات، وتجميل مداخل ومخارج القرى بتشجيرها.

قالت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، إنها تابعت حملات النظافة والتجميل التى شهدتها 3 قرى تابعة لمركز قلين ضمن حملات النظافة التى وجهت بتنظيمها لتحسين البيئة المحيطة بالأهالى.

وأضافت مسعود، لـ "اليوم السابع"، أنها حريصة على التعاون مع الجهات المعنية، وشباب قلين، وأهالى القرى، للظهور بالمظهر اللائق بهم، لتحسين حالة القرى ونظافتها، والمشاركة فى المسابقة التى تنظمها المحافظة، لتنظيف وتجميل القرى والمدن والأحياء، مؤكدا أن الحملة شملت قرية البكاتوش وقرية الحصة، وقرية المنشأه الكبرى، بمسح الطرق الرئيسية، وزراعة وتشجير مداخل القريه وقصها، وتجميل الطرق الرئيسية والفرعية بها وتنظيف الشوارع، وتجميل مداخل جميع القرى.



حملات نظافة بالقرى وتوسعة الطرق



جانب من حملات النظافة بالقرى



نقل القمامة والأتربية بشوارع القرى