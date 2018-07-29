صور- تنفيذ 60% من أعمال الممشى السياحى بمركز باريس

أعلن اللواء محمد سعد العدوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد أنه يجرى العمل فى تنفيذ الممشي السياحي بمدينة باريس حيث تم الانتهاء من 60% من أعمال التنفيذ بطول حوالى 1500 متر وبتكلفة تصل إلى 500 ألف جنيه .

وأضاف العدوى أنه يجرى تنفيذ الممشى بأفضل الامكانيات ليكون مناسبا ومرضيا لأهالى المركز كمتنفس جديد ومنتزه للمواطنين يمثل إضافة جديدة للمواقع الجمالية بمدينة باريس والذى من المقرر ان يتم الانتهاء من تنفيذه قريبا فى مرحلته الأولى على أن يتم استكمال أعمال الممشى ليكون مكتملا بالخدمات المتنوعة كمنتزه عام .







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