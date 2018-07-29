صور.. تعرف على خطة الدولة فى جلسة تطوير منظومة التأمين الصحى بحضور السيسي

نشرت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطنى للشباب، عبر "فيس بوك"، جانب من جلسة " تطوير منظومة التأمين الصحي" في حضور كلا من الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية و جموعة من شباب البرنامج الرئاسي.
استعرضت الجلسة خطة وزارتي الصحة والمالية لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة و التي تسعى خلالها الدولة إلى:
• القضاء علي قوائم الانتظار.
• القضاء علي فيروس س.
• احتياطي استراتيجي للأمصال و الأدوية وألبان الأطفال.
• خفض النمو السكاني.
كما عرض شباب البرنامج الرئاسي أيضاً خلال الجلسة بعض المقترحات لنظام التأمين الصحي الجديد:
• إنشاء الهيئة العليا للدواء بمشاركة الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وهو ما أكدت أهميته وزيرة الصحة.
• تدريب وتطوير مقدمي الخدمة الطبية.
• تسهيل الإجراءات الإدارية وأهمية الربط الإلكتروني للخدمات.
• تطبيق القانون بحزم و تعميم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بباقي القطاعات.
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