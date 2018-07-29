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الأحد، 29 يوليه 2018 01:40 م
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صور.. تعرف على خطة الدولة فى جلسة تطوير منظومة التأمين الصحى بحضور السيسي

الأحد، 29 يوليه 2018 01:23 م
صور.. تعرف على خطة الدولة فى جلسة تطوير منظومة التأمين الصحى بحضور السيسي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة
كتب محمد الجالى
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نشرت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطنى للشباب، عبر "فيس بوك"، جانب من جلسة " تطوير منظومة التأمين الصحي" في حضور كلا من الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية و جموعة من شباب البرنامج الرئاسي.

 

استعرضت الجلسة خطة وزارتي الصحة والمالية لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة و التي تسعى خلالها الدولة إلى:

 

• القضاء علي قوائم الانتظار.

• القضاء علي فيروس س.

• احتياطي استراتيجي للأمصال و الأدوية وألبان الأطفال.

• خفض النمو السكاني.

 

كما عرض شباب البرنامج الرئاسي أيضاً خلال الجلسة بعض المقترحات لنظام التأمين الصحي الجديد:

• إنشاء الهيئة العليا للدواء بمشاركة الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وهو ما أكدت أهميته وزيرة الصحة.

• تدريب وتطوير مقدمي الخدمة الطبية.

• تسهيل الإجراءات الإدارية وأهمية الربط الإلكتروني للخدمات.

• تطبيق القانون بحزم و تعميم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بباقي القطاعات.

 


 

 

 

 

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