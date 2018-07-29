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الأحد، 29 يوليه 2018 07:26 م
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صور.. الاحتلال الإسرائيلى يعترض سفينة العودة النرويجية لمنع وصولها لغزة

الأحد، 29 يوليه 2018 03:41 م
صور.. الاحتلال الإسرائيلى يعترض سفينة العودة النرويجية لمنع وصولها لغزة بحرية الاحتلال الإسرائيلى بميناء أشدود
أ ف ب
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه اعترض، اليوم الأحد، سفينة "العودة" قبالة قطاع غزة تنقل ناشطين كانوا يريدون الوصول إلى القطاع تعبيرا عن تنديدهم بالحصار الذى تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين.

وقال الجيش الاسرائيلى فى بيان إن السفينة قدمت من أوروبا لخرق الحصار البحرى المفروض على قطاع غزة، موضحا أنها ستنقل إلى مرفأ اشدود فى جنوب إسرائيل.

وفى وقت سابق، أفاد ناشطون، أمس السبت، أن أسطولا من 3 سفن يسعى لخرق الحصار الذى تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، بات قريبا من وجهته بالرغم من عدم تحديد موقع سفنه بدقة.

وغادر "إسطول الحرية" باليرمو فى صقلية فى 21 يوليو، ومن المتوقع أن تكون "عودة" أول سفينة تصل الأحد إلى شاطئ غزة، وفق ما ذكره الرئيس المشارك للاتحاد اليهودى الفرنسى من أجل السلام بيير ستامبول فى رسالة الكترونية إلى فرانس برس.

وقال ستامبول الذى لم يرافق الاسطول، أن نحو 40 ناشطا من 15 بلدا بينهم أثنان من فرنسا يشاركون فى هذه الرحلة، وكما فى محاولات سابقة أخرى لخرق الحصار من المتوقع أن تعترض البحرية الإسرائيلية السفن فى البحر قبل أن تقتادها إلى مرفأ إسرائيلي.

زوارق اسرائيلية بميناء أشدود
زوارق اسرائيلية بميناء أشدود

سفن البحرية الاسرائيلية بميناء أشدود
سفن البحرية الاسرائيلية بميناء أشدود

قوات الاحتلال بميناء أشدود
قوات الاحتلال بميناء أشدود

مناورات زوارق الاحتلال بميناء أشدود
مناورات زوارق الاحتلال بميناء أشدود

 


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