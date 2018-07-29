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صور.. "ابتسام" تعانى ضمور المخ منذ 25 عاما و لا تملك ثمن العلاج

الأحد، 29 يوليه 2018 08:55 م
صور.. "ابتسام" تعانى ضمور المخ منذ 25 عاما و لا تملك ثمن العلاج
أسيوط ـ محمود عجمي
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تعاني " ابتسام مصطفي مرسي" فتاة تبلغ من العمر 25 عاما، من ضمور في المخ وقرح متفرقة بالجسم وعدم قدرتها علي الحركة منذ ولادتها؛ فهي ترقد بمستشفي أسيوط الجامعي جليسة الفراش، فصوت بكائها لا ينقطع.

تقول والدة الفتاة "ابتسام" لـ "اليوم السابع": اكتشفت مرض ابنتي بعد ولادتها بأشهر قليلة، حيث لم تستطع التحرك مثل باقي الأطفال بالقرية بمركز الفتح التابع لمحافظة أسيوط، كما أنها طريحة الفراش منذ 25 عاما، إلي جانب عدم قدرتها هي وزوجها علي توفير أموال لكي تتمكن من معالجة ابنتها.

وتضيف والدة الفتاة المريضة، لـ "اليوم السابع" : أنها لديها ابنتها الثانية وتدعي "علا" وهي أيضا تعاني من ضمور في المخ،  تحتاج لشراء " البامبرز" لهن يوميا حيث تتكلف أكثر 600 جنيها بالإضافة إلي شراء الأدوية التي تحتاجها ابنتها "ابتسام" للعلاج من ضمور المخ، مشيرا إلي أنها لا تطلب سوى مساعدتها في علاج ابنتها التي  تحتاج يوميا تغيير علي القرح المتفرقة بالجسم فضلا عدم قدرتها علي الحركة".

"ابتسام مصطفي" مريضة الضمور ترقد في مستشفي أسيوط الجامعي، لا تطلب سوى مساعدة أصحاب القلوب الرحيمة ووزارة الصحة في العلاج، خاصة أنها لا تستطيع الحركة وتحتاج أسرتها لأكثر من 600 جنيها شهريا لشراء بعض المستلزمات والأدوية الخاصة ".

للتواصل مع والدة الفتاة المريضة / 010918148308


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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