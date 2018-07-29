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الأحد، 29 يوليه 2018 08:40 م
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صور.. إزالة 13 حالة تعدى على أملاك الدولة بالخانكة

الأحد، 29 يوليه 2018 07:13 م
صور.. إزالة 13 حالة تعدى على أملاك الدولة بالخانكة جانب من تنفيذ الإزالة
القليوبية نيفين طه
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نفذ مجلس مدينة الخانكة برئاسة مجدى نجاح مصطفى رئيس مركز ومدينة الخانكة، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالخانكة، اليوم، الأحد.

 

شارك فى الحملة طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة والنقيب ابراهيم عبيد رئيس نقطة عرب العليقات والقوة المرافقة له.

 

وأسفرت الحملة عن إزالة 13 حالة ثلاثة عشرة حالة منهم 8 حالات للادارة الصرف وعدد 4 حالات سكة حديد وعدد 1 حالة املاك الدولة ) بواقع 3124 متر وتم التنبيه على المواطنين بعدم البناء مرة آخر ى وتم عمل الإجراءات القانونية للمتعاديين.

أكد طلال ربيع نائب رئيس المدينة الخانكة استمرار حملات الإزالة يوميا حفاظا،  تنفيذا لتعليمات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بشأن التصدى بكل حسم لظاهرة التعدى على أملاك الدولة والضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون حفاظا على هيبة الدولة.

 

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