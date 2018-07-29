"صرف صحى الإسكندرية" تحصل على شهادة الإدارة الفنية من الوكالة الألمانية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، حصولها على الشهادة العاشرة فى الإدارة الفنية المستدامة من وكالة التعاون الدولى الألمانية، وشهادة الإدارة الفنية المستدامة الثالثة فى إدارة محطات الرفع والشبكات، حيث أصبحت تماثل نظم الإدارة العالمية فى إدارة أحدث التكنولوجيات الأمر الذى أدى إلى نتائج ملموسة فى تحسين البيئة والصحة العامة لمواطنى مدينة الإسكندرية.

من جانبة قال الدكتور هلالى عبد الهادى هلالى مساعد رئيس الشركة للمتابعة والتطوير فى القطاعات الفنية، إن شركة الصرف الصحى بالإسكندرية قد قامت بالقضاء على بؤر تلوث منطقتى بحيرة مريوط وخليج المكس واختفت معها الروائح الكريهة التى تستقبل زوار الإسكندرية فى مدخل الطريق الصحراوى.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن مجهود شركة الصرف الصحى بالإسكندرية كان له نتائجه الملموسة فى تنمية الموارد المائية وفتح آفاق الاستثمار فى مجال إعادة استخدام المياه المعالجة فى كافة مناطق الإسكندرية مما يعنى إيجاد مصادر وموارد مائية جديدة تعمل على سد العجز المائى فى المدينة.

وأشار إلى أن ذلك يتواكب مع بدء تنفيذ برنامجا ضخما فى تحديث نظم نقل الحمأة ومعالجتها ورفع وتحويل ستمائة ألف متر مكعب من المياه المعالجة ابتدائيا إلى المعالجة الثانوية من أضخم مشروع للمعالجة فى الآونة الأخيرة يتم من خلاله إنتاج الكهرباء من مخمرات عملاقة تعمل على إنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل نظام معالجة الصرف الصحى بغرب المدينة.

وأكد أنه قريباً سيتم تدشن احتفالية تتناسب مع جهود أبنائها المخلصين فى كافة مجالات العمل البيئى المتقدمة.