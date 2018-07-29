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الأحد، 29 يوليه 2018 08:05 م
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صرف القاهره: ننسق مع الجهاز التنفيذي لإنهاء خط غرب السكه الحديد بالمطرية

الأحد، 29 يوليه 2018 05:15 م
صرف القاهره: ننسق مع الجهاز التنفيذي لإنهاء خط غرب السكه الحديد بالمطرية مشروعات صرف صحى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركه الصرف الصحى للقاهره الكبرى أنه جاري التنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لسرعه الانتهاء من مشروع تحسين الصرف الصحى غرب السكه الحديد بالمطريه بإنشاء خط 900مم، بطول كيلو يبدأ من شارع ألفريد ليربط على النفق الجاري تنفيذه حاليا أسفل كوبري عين شمس قطر 2.5م  .والخط يخدم عزبه النخل الغربيه ويخدم شارع حشاد وسليم الزقله والجيل الحر والفريد ويستوعب زياده التصرفات. 
 
وأكد "حسن"، أنه خلال التنفيذ وجه بضروره تواجد بدالات وشفاطات وفقا للحاجه لنقل التصرفات، والتغلب على الطفوحات التي قد تظهر نتيجه لكسر خط بشارع الأربعين.
 

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