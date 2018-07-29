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الأحد، 29 يوليه 2018 02:22 م
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"صحة القليوبية": إغلاق 45 منشأة طبية مخالفة خلال شهرين

الأحد، 29 يوليه 2018 01:11 م
"صحة القليوبية": إغلاق 45 منشأة طبية مخالفة خلال شهرين الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية نيفين طه
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قال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم إغلاق 45 منشأة طبية مخالفة تتضمن 3 مراكز شهيرة  للعلاج الطبيعى ومعامل للتحاليل وعيادات طبية بسبب مخالفتها للاشتراطات القانونية، وإنذار أصحابها بضرورة توفيق الأوضاع، وذلك بعد أن كشفت تقارير إدارة العلاج الحر والتفتيش مخالفة تلك المنشآت للشروط خلال الشهرين الماضيين.
 
وأشار الطباخ إلى إن المديرية أصدرت ما يقرب من 636 ترخيص للمنشآت الصحية المستوفاة للشروط خلال المرحلة الماضية، منها 8 مستشفيات خاصة و110 مراكز طبية وعيادات تخصصية و66 مركز للعلاج الطبيعى و70 معمل للتحاليل و32 محل للنظارات الطبية على مستوى المحافظة.
 
وأكد الطباخ أن المديرية تشن حملات بصفة يومية على المنشأت الطبية والتأكد من سلامتها حرصا على سلامة وحياة المواطنين.

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