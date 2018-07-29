صحة القليوبية: أخذنا تعهد على مركز حضانات شهير ببنها بعدم استقبال حالات جديدة

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة بالقليوبية، أنه تم تحرير محضر بالمخالفات البيئة والطبية التى تضمنها مركز حضانات شهير ببنها، بعد التأكد من الشكاوى التى تلقتها المديرية من أولياء الأمور للأطفال المبتسرين وحديثى الولادة، مشيراً إلى أنه تم أيضا كتابة تعهد من قبل مدير المركز يفيد عدم استقبال أية حالات جديد إلا بعد توفيق الأوضاع المتردية القائمة.

وأضاف "مراد"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن يصعب غلق المركز حاليا نظرا لعدد الحالات التى يتضمنها حاليا، وصعوبة توزيعها على مراكز أخرى حاليا لعدم وجود حضانات خالية، مشيرًا إلى أنه تم منح المركز مهلة حتى الأسبوع المقبل لسرعة توفيق الأوضاع، إلى جانب عمل تطوير شامل للعناصر البيئية والطبية به.

وأوضح مدير عام الطب العلاجى بالقليوبية، أنه تم تشكيل لجنة للمرور على كافة مراكز الحضانات العامة والخاصة بالمحافظة، للتأكد من مدى تطبيق الشروط البيئية والصحية، مشيرا إلى أنه سيتم إتخاذ إجراءات صارمة حيال المخالفين بعد التنبيه عليهم.

وكانت قد حققت وزارة الصحة فى واقعة إهمال بإحدى المراكز الخاصة لحضانات الأطفال المبتسرين وحديثى الولادة، حيث شكلت مديرية الصحة بالقليوبية لجنة للتحقيق فى واقعة الإهمال فى مركز للحضانات بمدينة بنها بعد إنتشار الحشرات داخل الحضانات.

ورصد "اليوم السابع" انتشار الحشرات داخل الغرف المخصصة للحضانات، وظهور "صرصار" داخل أحد الحضانات.

وبحسب روايات الأهالى، فإن المسؤولين عن الحضانة يصدرون تقارير وهمية عن حالات الأطفال، بخلاف حدوث نقص شديد فى الوزن لهؤلاء الأطفال خاصة بعد نقلهم إلى حضانات أخرى ومراكز معتمدة.