صحة الإسكندرية تنظم إحتفالية اليوم القومى للسكان بالعيادات المتنقلة

الإسكندرية جاكلين منير

نظم قطاع الصحة وتنظيم الأسرة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إحتفالية بمناسبة اليوم القومى للسكان تحت شعار "بتنظيم الأسرة تدوم المودة وتحلا العشرة" برعاية الدكتورة هاله زايد وزير الصحة والسكان وبإشراف الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وتضمنت الإحتفالية تنظيم عيادات متنقلة الكشف بالمناطق الطبية المتنوعة و صرف العلاج بالمجانى وتنظيم معرض لنوادى المرآة و ندوات توعوية و تكريم ذوى القدرات الخاصة و تقديم الهدايا الرمزية لهم و مسرح للعرائس، و ذلك بمشاركة مندوبين من جمعية رجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب و مسئول وحدة الإعلام بالعيادات المتنقلة من الوزارة.