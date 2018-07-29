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صاحبة المركز الأول بمسابقة نماذج الطائرات: مبسوطة بتكريم الرئيس وهنشرف مصر

الأحد، 29 يوليه 2018 11:00 م
صاحبة المركز الأول بمسابقة نماذج الطائرات: مبسوطة بتكريم الرئيس وهنشرف مصر الرئيس السيسى يكرم الطالبة منة عطا الله
كتب مصطفى السيد
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قالت منة عطا الله، الطالبة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، التى تم تكريمها عن فريق "lycans"، الذى فاز بدرع المركز الأول والميدالية الذهبية لأحسن تصميم وتقرير فنى فى المسابقة العالمية لنماذج الطائرات، والتى أقيمت فى كاليفورنيا، متفوقا على أكثر من 75 فريقا من جامعات مختلفة حول العالم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنها تم تكريمها فى صناعة التحكم عن بُعد فى محاكاة طائرة ركاب وطائرة مساعدات إنسانية، وحصلنا على المركز الأول عن أفضل تصميم ومركز سادس على العالم. وتابعت منة: "كنت متوقعة حصولنا على مراكز متقدمة، وأكيد مبسوطة وإن شاء الله نشرف مصر قدام".

 

وقال محمد صبرى أبو دنيا، الطالب بكلية هندسة جامعة الإسكندرية، والذى كُرِّم عن فريق "MIA" والفائز بالمركز الثالث فى نهائيات المسابقة الدولية للغواصات الآلية ROV، بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية: "إحساس كويس إننا نقابل الرئيس عبد الفتاح السيسى لأول مرة، ونأمل أن تنفذ توصيات مؤتمر الشباب".


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