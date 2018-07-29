شاهد.. وزير الخزانة صهر أردوغان يغلب عليه النعاس خلال كلمة الرئيس التركى

كتب- هاشم الفخرانى

التقطت عدسات وسائل الإعلام العالمية والمحلية فى تركيا لحظات نوم وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراك أثناء كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اللقاءات بين الوفود في زامبيا.

وخلال اللقاءات بين وفود الدولتين في زامبيا ألقى أردوغان كلمة، وخلال البث المباشر للكلمة التقطت عدسات الكاميرات ألبيراك الجالس بجوار حماه أردوغان وهو مستغرق في النوم.

وكان ألبيراك الذي تدلي رأسه إلى الأمام كثيرا يستيقظ من الحين للآخر ويستمع إلى كلمة أردوغان ، وفي كلمته خلال اللقاءات أفاد أردوغان أن هذه تعد الزيارة الرسمية الأولى لرئيس تركي إلى زامبيا.