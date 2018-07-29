شاهد فى دقيقة.. خارطة الكيانات القطرية الإرهابية فى الدول العربية

إعداد - محمود محيى

يعتمد تميم بن حمد، الأمير القطرى، الداعم للإرهاب والتطرف داخل الدول العربية، على عدة كيانات وتنظيمات إرهابية لتنفيذ مهامه التخريبية فى المنطقة العربية بهدف زعزعة أمن واستقرار تلك الدول، تنفيذا للأجندات الإيرانية والصهيونية مقابل حماية عرشه والبقاء فى الحكم.

وعلى رأس تلك الكيانات الإرهابية التى يعتمد عليها تميم لتخريب أمن دول المنطقة تأتى جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها فى عدد من الدول كسوريا وليبيا واليمن، وكذلك جبهة النصرة فى سوريا وتنظيم داعش الإرهابى وتنظيم القاعدة التى يعيش عدد من عناصرها داخل العاصمة القطرية الدوحة.

فى الفيديو جراف التالى يرصد "اليوم السابع" الكيانات والتنظيمات المتطرفة المدعومة من قطر لتخريب الدول العربية.