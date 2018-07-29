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الأحد، 29 يوليه 2018 11:27 ص
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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 29-7-2018 واستقرار عملة المملكة

الأحد، 29 يوليه 2018 11:13 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 29-7-2018 واستقرار عملة المملكة الريال السعودى
كتبت دانه الحديدى
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استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال  اليوم الأحد  الموافق 29-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغاً متوسط سعر فى السوق المصرى 4.75 جنيه للشراء و 4.78 جنيه للبيع.
 
تعد العملة السعودية، من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، وننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى..
 
 
 

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"

4.75 جنيه للشراء
 
4.78 جنيه للبيع
 
 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء
 
4.76 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع
 
 
 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.74  جنيه للشراء
 
4.78 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.74 جنيه للشراء
 
4.78 جنيه للبيع
 
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء
 
4.77 جنيه للبيع

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