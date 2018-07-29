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"سبتمبر بلا تصفح".. مبادرة بريطانية للتوقف عن استخدام السوشيال ميديا

الأحد، 29 يوليه 2018 03:49 م
"سبتمبر بلا تصفح".. مبادرة بريطانية للتوقف عن استخدام السوشيال ميديا سوشيال ميديا
كتبت رباب فتحى
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تنظم الجمعية الملكية للصحة العامة فى بريطانيا مبادرة لتشجيع مدمنى مواقع التواصل الاجتماعى على "استعادة السيطرة" من خلال التوقف التام عن تصفح هذه المواقع على مدار شهر كامل، بحسب موقع "بى بى سى عربى".

 

وأوضح الموقع، أن حملة "سبتمبر بلا تصفح" تستهدف فى الأساس مستخدمى منصات فيسبوك وإنستجرام وتويتر وسناب تشات.

 

وتعتقد الجمعية، أن الابتعاد عن المنصات الاجتماعية يمكن أن يساهم فى الحد من الأرق، ويساعد فى تعزيز العلاقات الاجتماعية، والصحة العامة.

 

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى المملكة المتحدة، أنه من الصواب تسليط الضوء على دور الإعلام الاجتماعى فى تفاقم مشاكل الصحة العقلية لدى الشباب، مطالبة مدمنى الهواتف الذكية التوقف عن متابعة حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، أو الحد منها.


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